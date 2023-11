Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Am 28.11.2023, um 08:04 Uhr, befährt ein 39-jähriger aus Hessisch Oldendorf mit einem LKW die K 505 zwischen Adensen und Nordstemmen (Fahrtrichtung Nordstemmen). Unterhalb der Brücke der kreuzenden Bundesstraße 3 kommt es im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenprall zwischen dem LKW und einem Omnibus, dabei entsteht ein Schaden am linken Außenspiegel des LKW. Der unbekannte Führer des Omnibusses entfernt sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

