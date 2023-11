Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen auf winterglatter Fahrbahn

Hildesheim (ots)

Sibbesse (msc) - Am 27.11.2023 gegen 18:15 Uhr ist es auf der K415 zwischen Sibbesse und Eberholzen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen, befährt ein 44-jähriger Gronauer die K415 aus Richtung Eberholzen, in Richtung Sibbesse und verliert auf Grund nicht, an die Witterungsbedingungen, angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW der Marke Mercedes. In Folge dessen kollidiert er mit einem 27-Jährigen aus Gronau, der mit seinem PKW der Marke Opel, die K415 aus Richtung Sibbesse in Richtung Eberholzen befährt. Die beiden Unfallbeteiligten werden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000EUR. Auf Grund der Unfallaufnahme war die K415 für ca. eine Stunde vollgesperrt. Neben der Polizei Alfeld, waren auch zwei RTW und die Ortsfeuerwehr Eberholzen im Einsatz. Gegen den 44-Jährigen aus Gronau wurde ein Ermittlungsverfahren, auf Grund einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei weist in dem Zusammenhang daraufhin die Geschwindigkeit auf die vorliegenden Witterungsbedingungen anzupassen, besonders im Hinblick auf Schneefall und überfrierende Nässe.

