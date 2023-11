Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Algermissen, Marktstraße (Sti). Am 27.11.2023 ist es gegen 06.50 Uhr in der Marktstraße in Algermissen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher hat mit seinem silbernen Mercedes die Marktstraße in Richtung Lühnde befahren. An dem geschlossenen Bahnübergang in der Marktstraße hat der Verursacher seinen Pkw gewendet und ist wieder in Richtung der Hildesheimer Straße gefahren. Kurz nach dem Wenden ist die Beifahrertür des silbernen Mercedes aufgesprungen und gegen einen geparkten weißen BMW geschlagen. Nach dem Zusammenstoß hat sich der Verursacher mit seinem Pkw unerlaubt von dem Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell