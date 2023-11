Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Flüchtiger Ladendieb von Marktmitarbeiter gestellt - Tatverdächtiger in U-Haft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nach einem Ladendiebstahl am späten Samstagabend (25.11.2023) in einem Einkaufsmarkt in der Siemensstraße, gelang es einem Marktangestellten einen von zwei flüchtigen Tätern zu stellen. Die Polizei nahm den Mann anschließend vorläufig fest und die Staatsanwaltschaft stellte bei Gericht einen Haftantrag. Seit Sonntag sitzt der Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge betraten der 21-jährige Beschuldigte und ein unbekannter Komplize gegen 21:45 Uhr den Markt und steckten Lebensmittel, Kosmetikartikel und Bekleidungsgegenstände in eine Tasche. Ohne diese zu bezahlen, flüchteten sie danach aus dem Geschäft. Angestellte des Marktes vorfolgten die Diebe anschließend. Während einer ihnen entkommen konnte, wurde der 21-Jährige im Bereich der Unterführung, die Richtung Fahrenheitgebiet führt, von einem 35-jährigen Marktmitarbeiter eingeholt. Es folgte eine Rangelei zwischen den Männern, bei welcher der Angestellte den Flüchtigen überwältigte, sich hierbei leicht verletzte, und zurück zum Markt brachte. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte bei ihm ein verbotenes sogenanntes Einhandmesser, das beschlagnahmt wurde. Im Anschluss ging es für den Tatverdächtigen zur Dienststelle in die Schützenwiese, wo er die Nacht in einer Zelle verbrachte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht am Sonntag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 21-Jährigen, der aus dem europäischen Ausland kommt und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

Die Ermittlungen wegen Diebstahls mit Waffen und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.

Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell