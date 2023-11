Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 24.11.-26.11.2023

Hildesheim (ots)

(schi) Sachbeschädigung im Kontext des Nah-Ost Konflikts am Bahnhof in Elze - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Täter besprühte in einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum in der Bahnhofstraße in Elze eine Fassade in der dortigen Bahnunterführung. Mit roter Graffiti-Farbe wurde der Schriftzug ''Freedom of Pale'' angebracht. Die Tat konnte am 24.11.2023, um 10 Uhr festgestellt werden.

Das Fachkommissariat für Staatsschutz der Polizeiinspektion Hildesheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die Täterhinweise geben oder den Tatzeitraum benennen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim (Tel.: 05121/939-0) in Verbindung zu setzen.

Taschendiebstahl im LIDL Markt in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Am 25.11.2023 gegen 10:30 Uhr kam es in der LIDL Filiale in Gronau (Leine) zu einem Taschendiebstahl.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Portemonnaie samt Bargeld in Höhe von ca. 25 Euro und Ausweisdokumenten einer 78-jährigen Anwohnerin aus Gronau (Leine), das sich in der Handtasche befunden hat. Diese war zum Tatzeitpunkt mittels Reißverschluss geschlossen.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Fundkatze in Elze

Am Vormittag des 25.11.23 meldete ein Bürger der örtlichen Polizei, dass ihm in der Königsberger Straße in Elze eine Katze zugelaufen ist. Durch eine Mitarbeiterin des Tierschutzes konnte festgestellt werden, dass die Katze nicht gechippt ist. Aktuell befindet sich die Katze in Obhut des Hildesheimer Tierheims. Bei der Katze handelt es sich um eine weiß grau getigerte Jungkatze.

Hinweise zu den Besitzern der Katze, werden unter der Telefonnummer des Polizeikommissariats Elze (Tel.: 05068/93380) oder direkt unter der Telefonnummer des Tierheims Hildesheim (Tel.: 05121/52734) entgegengenommen.

Verkehrsüberwachung auf der B3

Am Sonntag führten Beamte des Polizeikommissariats Elze auf der Bundesstraße 3 kurz vor der Ortschaft Wülfingen Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 70 km/h konnten im Rahmen der Kontrollen insgesamt 7 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit 89 km/h nach Abzug der Toleranz gemessen. Dem Betroffenen droht in diesem Fall eine Geldbuße in Höhe von 60 Euro.

