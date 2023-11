Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einer Israel-Flagge - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (bef). Am 24.11.2023 ist es im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 12:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer Israel-Flagge in der Straße Kennedydamm in Hildesheim gekommen.

Wie bereits am 18.11.2023 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5652230) wurde die Flagge erneut von dem Fahnenmast vor einem Geschäft entfernt. Sie konnte wenig später in der Nähe beschädigt aufgefunden werden.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei Hildesheim bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

