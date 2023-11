Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflcht

Hildesheim (ots)

Giesen - (jb) Am 24.11.23, vermutlich gg. 08.00 Uhr, kam es in der Emmerker Straße in Giesen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte vermutlich beim Vorbeifahren mit einem abgestellten VW Polo. Ein Anwohner hörte zu diesem Zeitpunkt einen lauten Knall. Durch den seitlichen Zusammenstoß wurde der Spiegel des Polos zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

