Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: "Orange Day" - Polizeiinspektion Hildesheim beteiligt sich am Aktionstag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am morgigen Samstag, 25.11.2023, ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Aus diesem Anlass werden in Hildesheim viele öffentliche Gebäude in Orange angeleuchtet. Damit soll symbolisch auf die vielen Formen häuslicher Gewalt aufmerksam gemacht werden.

Neben zahlreichen anderen Netzwerkpartnern ist auch die Polizeiinspektion Hildesheim Teil vom "Aktionsbündnis gegen Gewalt an Frauen". Insofern ist es für die Inspektion eine Selbstverständlichkeit sich an der Aktion "Orange Day" zu beteiligen. Ab dem heutigen Freitagabend bis kommenden Montagmorgen erstrahlt daher auch das Dienststellengebäude in der Schützenwiese, jeweils von 17:00 Uhr bis 08:00 Uhr, in orangefarbenem Licht.

Inspektionsleiter Michael Weiner führt in diesem Zusammenhang aus: "Körperliche Übergriffe gegen Frauen und Mädchen sind in der Gesellschaft schon lange kein Tabuthema mehr und beschäftigen uns als Polizei alltäglich. Gewalt im häuslichen Umfeld ist keine Privatangelegenheit und sollte von den Opfern nicht akzeptiert oder toleriert werden. Es ist mir daher ein besonderes Anliegen, ein öffentliches Signal zur Gewalt gegen Frauen zu setzen. Wir als Polizei stehen den Opfern jederzeit zur Verfügung und nehmen ihre Anliegen ernst. Nur so können eine nachhaltige und konsequente Strafverfolgung sowie ein umfassender Schutz ermöglicht werden."

In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) der PI Hildesheim für das 2022 wurden 943 Fälle von häuslicher Gewalt registriert. Für dieses Jahr ist schon zum jetzigen Zeitpunkt ein signifikanter Anstieg erkennbar. Für die Polizei Grund genug, weiterhin repressiv als auch präventiv konsequent gegen Straftaten im häuslichen Umfeld vorzugehen.

