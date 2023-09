POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessungen der VPI Augsburg am vergangenen Wochenende

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (19.09.2023), gegen 09.30 Uhr entriss ein bislang unbekannter Täter einem 82-Jährigen Mann seine Tasche, als dieser zu Fuß auf der Schleiermacherstraße unterwegs war. Hierbei stürzte der 82-Jährige und verletzte sich leicht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 mit der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Markus ...

