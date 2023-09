POL Schwaben Nord: Raub

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Montag (18.09.2023) kam es in der Neuburger Straße zu einer Unfallflucht. Gegen 19.15 Uhr war eine 41-jährige Autofahrerin in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Auf Höhe der Steinernen Furt kreuzte ein bislang unbekannter Radfahrer die Straße und es kam zum Zusammenstoß. Der bislang unbekannte Radfahrer entfernte sich nach einem kurzen Wortwechsel ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa ...

