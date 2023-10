POL-NOM: Beifahrer bei Unfall leicht verletzt

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Am Sonntag, 08.10.2023, befuhr ein 26 Jahre alter Einbecker mit seinem Pkw Mazda gegen 06.50 Uhr die Hannoversche Straße in Richtung stadtauswärts. Nach Zeugenaussagen ist der junge Mann rasant unterwegs gewesen und ist dadurch beim Linksabbiegen in die Walter-Poser-Straße nach rechts abgekommen und ungebremst gegen den Masten einer Lichtsignalanlage gefahren. Die eingesetzte Funkstreife ...

