Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken gegen Lichtsignalanlage gefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Sonntag, 08.10.2023, befuhr ein 26 Jahre alter Einbecker mit seinem Pkw Mazda gegen 06.50 Uhr die Hannoversche Straße in Richtung stadtauswärts. Nach Zeugenaussagen ist der junge Mann rasant unterwegs gewesen und ist dadurch beim Linksabbiegen in die Walter-Poser-Straße nach rechts abgekommen und ungebremst gegen den Masten einer Lichtsignalanlage gefahren. Die eingesetzte Funkstreife konnte bei dem Mann Atemalkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Da er zudem noch weitere neurologische Auffälligkeiten aufwies, bestand weiter der Verdacht, dass der Pkw auch unter Drogeneinfluss geführt wurde. Ein Drogentest konnte den Verdacht erhärten. Er war positiv auf Amphetamine und Kokain. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell