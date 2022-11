LPI-G: Stromkasten beschädigt

Gera (ots) - Gera: Ein 55-jähriger Fahrradfahrer sorgte am späten Freitagabend (04.11.2022) für den Einsatz von Rettungsdienst und Polizei. Gegen 21.40 Uhr stürzte der Mann, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, in der Lange Straße in Gera und verletzte sich dabei schwer, sodass er in ein Krankenhaus überstellt werden musste. Ein Atemalkoholtest ergab einen ...

mehr