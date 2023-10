Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Bundesstraße 64, Ortsumgehung Bad Gandersheim B 64/ Abfahrt Northeimer Straße. Zeit: Montag, 09.10.2023, 13:45 Uhr. Ein ausländischer Staatsangehöriger befuhr mit seinem weißem Sattelschlepper die Bundesstraße 64, von Seboldshausen kommend, in Richtung Kreiensen. Vor der Abfahrt Bad Gandersheim zur Northeimer Straße, muss der Sattelschlepper-Fahrer von der B 64 in die Abfahrt zur Northeimer Straße ausweichen, da ihm ein Skoda-Fahrer (Skoda in schwarz) beim Überholvorgang entgegenkommt und er dadurch einen Zusammenstoß vermeidet. Im weiteren Verlauf geriet der Sattelschlepper gegen eine dortbefindliche Warnbake und der Führer setzt seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Verkehrsteilnehmer die zur Unfallzeit auch auf der Ortsumgehung von Bad Gandersheim waren und sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390. Es wurde ein Ermittlungverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

