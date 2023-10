Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand einer Gartenlaube in Nordenham

Delmenhorst (ots)

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag, 19. Oktober 2023, gegen 0:05 Uhr, wurde über den Notruf ein Brand auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in der Straße An den Wurten in Nordenham-Einswarden gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die unbewohnte Gartenlaube bereits in Vollbrand.

Die Freiwilligen Feuerwehren Nordenham, Einswarden und Blexen waren mit circa 60 Kameradinnen und Kameraden vor Ort und konnten das Feuer löschen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.

