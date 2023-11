POL-HI: Vorfahrtsverstoß fordert zwei Verletzte

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (bef). Am 24.11.2023 ist es im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 12:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer Israel-Flagge in der Straße Kennedydamm in Hildesheim gekommen. Wie bereits am 18.11.2023 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5652230) wurde die Flagge erneut von dem Fahnenmast vor einem Geschäft entfernt. Sie konnte wenig später in der Nähe beschädigt aufgefunden ...

