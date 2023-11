POL-HI: Polizeieinsatz in der Hildesheimer Innenstadt

Hildesheim (ots) - Alfeld (be) Am Sonntagabend gg. 22:45 Uhr kam es in Alfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und größerem Sachschaden. Zuvor kam einer Streifenwagenbesatzung der Polizei in Alfeld ein silberner Golf im Innenstadtbereich entgegen, der einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Beim Erblicken der Streife beschleunigte ...

mehr