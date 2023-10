POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Unfall auf A33 gesucht - Verursacher flüchtig

Osnabrück (ots) - Am Samstagnachmittag, zwischen 15 Uhr und 15.45 Uhr ist ein Unbekannter in das Lager des Combi-Verbrauchermarktes an der Mönkedieckstraße eingebrochen. In dem Lager brach der Täter einen verschlossenen Rollwagen auf und nahm eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln an sich. Über die Laderampe des Gebäudes unweit des Haster Weges flüchtete ...

mehr