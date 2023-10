Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Ueffeln: Tragischer Verkehrsunfall in Wohnsiedlung - Kleinkind lebensgefährlich verletzt

Bramsche (ots)

Am Sonntagvormittag kam es im Bramscher Ortsteil Ueffeln zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 16 Monate altes Kind lebensgefährlich verletzt wurde. Gegen 9.55 Uhr hatte ein 70-Jähriger mit seinem VW Tiguan den Jungen erfasst, als er seinen Wagen im verkehrsberuhigten Bereich auf der Straße Ulrichs Kamp in Bewegung setzte. Nach einer sofortigen medizinischen Betreuung vor Ort wurde der Junge mit einem Rettungshubschrauber in ein Osnabrücker Krankenhaus geflogen. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Familie des Kindes befand sich während des tragischen Ereignisses an der Unfallstelle. Die Polizei forderte ein Notfallseelsorger an, der die Angehörigen sowie Zeugen vor Ort betreute. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern derzeit an. Der VW Tiguan wurde von den Beamten sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell