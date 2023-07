POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

L253 Ockenfels (ots) - Am 19.07.23 gegen 10:40 Uhr befährt ein LKW-Fahrer die L253 von Kretzhaus in Richtung Linz. Ein PKW-Fahrer befährt die L253 mit einem schwarzen Kombi in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Kurve im Bereich Blumenau/Ockenfels gerät der PKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dadurch muss der LKW-Fahrer nach rechts ausweichen und touchiert dabei die Leitplanke, an ...

mehr