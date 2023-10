Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rettungskraft bei Einsatz angegriffen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 13,10,2023 wurden Rettungskräfte gegen 0.30 Uhr zu einem Einsatz auf dem Föhrenweg in Ahlen gerufen. Ein 29-jähriger Ahlener benötigte medizinische Hilfe, reagierte aber aggressiv auf die Anwesenheit der Rettungskräfte. Im Verlauf des Einsatzes beleidigte er die Anwesenden und trat in Richtung des 39-jährigen Helfers. Der Ahlener traf den 39-Jährigen zwar nicht durch den Tritt, aber durch einen Faustschlag gegen den Arm. Hierbei verletzte er die Rettungskraft leicht. Der 29-Jährige verlor das Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde dem alkoholisierten und möglicherweise unter Drogen stehendem Tatverdächtigen eine Blutprobe entnommen. Die Einsatzkräfte leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs ein.

