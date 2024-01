PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Körperverletzung +++ Reizstoff gesprüht +++ Motorhaube zerkratzt +++ Sachbeschädigung durch Feuer +++ Sachbeschädigung+++ Trunkenheitsfahrt gestoppt +++ Silvesternacht

Hofheim (ots)

1. Körperverletzung am S-Bahnhof in Hofheim,

Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Montag, 01.01.2024, 05:45 Uhr

(ll) Am S-Bahnhof in Hofheim wurde gegen 05:45 Uhr ein 25-Jähriger mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte befand sich am S-Bahnhof in der Hattersheimer Straße, als es aus unbekannter Ursache zu einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe von mehreren Personen kam. Aus der Gruppe heraus schlug ein unbekannter männlicher Täter den 25-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand in sein Gesicht. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Innenstadt. Eine Täterbeschreibung liegt nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zu einzelnen Personen aus der Gruppe machen können, werden gebeten sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

2. Reizstoff gesprüht,

Flörsheim am Main, Kapellenstraße,

Montag, 01.01.2024, gegen 02:45 Uhr

(ll) In der Kapellenstraße kam es vergangene Nacht zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei bisher unbekannten Personengruppen. In Folge dieser Auseinandersetzung bekam eine Passantin gegen 02:45 Uhr einen Stoß Pfefferspray ab. Die beiden Personengruppen flüchteten kurze Zeit später in unbekannte Richtungen.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476 - 0 zu melden.

3. Motorhaube zerkratzt,

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Samstag, 30.12.2023, 14:00 Uhr bis Samstag, 30.12.2023, 17:00 Uhr

(ll) Die Geschädigte parkte ihren schwarzen BMW am Samstag in der Zeit von 14:00 - 17:00 Uhr in der Königsteiner Straße. In der Abwesenheit der Geschädigten zerkratzte ein unbekannter Täter die Motorhaube des BMW und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000EUR. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695 - 0 zu melden.

4. Sachbeschädigung durch Feuer,

Flörsheim am Main, Silcherstraße,

Montag, 01.01.2024, 04:55 Uhr

(ll) In der vergangenen Nacht riefen vier brennende Mülltonnen Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten gegen 04:55 Uhr vier Mülltonnen in der Silcherstraße in Brand gesetzt und hierbei neben einer Grundstücksbegrenzung auch noch einen dort geparkten Porsche beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er sich weiter ausbreiten konnte. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 6.800EUR Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

5. Sachbeschädigung in Eschborn,

Eschborn, Rathausplatz,

Montag, 01.01.2024, gegen 02:30 Uhr

(ll) Am frühen Morgen des neuen Jahres beschädigten unbekannte Täter die Scheibe der Stadtverwaltung. Gegen 02:30 Uhr schlugen ein oder mehrere unbekannte Täter die Scheibe zum Vorraum der Stadtverwaltung am Rathausplatz ein. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400EUR. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber können sich bei jeder Polizeidienststelle oder bei der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695 - 0 melden.

6. Trunkenheitsfahrt gestoppt,

Sulzbach, Am Main-Taunus-Zentrum,

Samstag 30.12.2024, 23:30 Uhr

(ll) Nachdem eine Fahrzeugführerin gleich zweimal von der Fahrbahn abkam und mit der Fahrbahnbegrenzung kollidierte, konnte eine Polizeistreife die Fahrt stoppen.

Aufmerksame Zeugen meldeten den ersten Unfall, als die 44-jährige Fahrzeugführerin beim Ausfahren des Parkplatzes vom Main-Taunus-Zentrum mit der Fahrbahnbegrenzung kollidierte und unvermittelt ihre Fahrt fortsetzte. Nachdem die Fahrerin anschließend auch auf der A66 von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke touchierte, konnte die Fahrt durch eine herangeführte Streife unterbunden werden. Im Rahmen der Kontrolle und Personalienfeststellung stellte sich heraus, dass die Dame einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille hatte, was eine Blutentnahme auf der Polizeistation in Eschborn nach sich zog.

7. Silvesternacht,

In der Silvesternacht wurden bis zum jetzigen Berichtszeitpunkt im Dienstgebiet der Polizeidirektion Main-Taunus keine schweren Straftaten bekannt.

Die Polizeidirektion Main-Taunus wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen guten Start in das Jahr 2024.

