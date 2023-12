Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.12.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Mann bedroht Kinder - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Mann bedrohte am Dienstagnachmittag in Tauberbischofsheim eine Gruppe von fünf Kindern. Die 11 und 12 Jahre alten Mädchen und Jungen waren gegen 15.30 Uhr zu Fuß auf dem Wörtplatz unterwegs. Auf Höhe der Wasserspiele soll der Unbekannte mit seiner Hand eine Geste entlang seines Halses gemacht und die Kinder dabei auch angesprochen haben. Die Minderjährigen verließen daraufhin die Örtlichkeit und ein Mädchen informierte ihren Vater. Als die Erziehungsberechtigten ihre Kinder abholten konnten sie den Unbekannten nochmals in der Nähe des "Kriegerdenkmals" in der Albert-Schweitzer-Straße feststellen. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei hatte der Mann sich allerdings bereits in unbekannte Richtung entfernt. Der Unbekannte soll mit einer roten Wollmütze, einem blauen Pullover, einer Flecktarn-Cargohose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein. Außerdem trug er eine gelbe Warnweste und einen dunklen Rucksack bei sich. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem unbekannten Mann machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Bad Mergentheim: Unfall nach Überholversuch

Mit leichten Verletzungen wurde eine 25-Jährige nach einem Unfall am Mittwochmittag bei Bad Mergentheim in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau war mit ihrem Opel Astra gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 290 zwischen Herbsthausen und Bad Mergentheim unterwegs. Vor ihr befand sich kein Fahrzeug, jedoch direkt dahinter ein 48-Jähriger in einem VW Transporter. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Herbsthausen scherte ein 36-Jähriger VW Golf-Fahrer zum Überholen aus. Die Frau bremste zunächst nur leicht ab, bemerkte dann jedoch, dass dies nicht ausreichen war und leitete eine Vollbremsung ein. Der entgegenkommende Golf-Fahrer fuhr wieder auf seine Fahrbahnseite zurück. Zugleich fuhr der Fahrer des Transporters vermutlich aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand der 25-jährigen auf. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß zogen sich die Fahrerin des Opel, sowie der Fahrer und Beifahrer des Transportes leichte Verletzungen zu. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Wertheim: Betrügerische Handwerker entwenden Geld - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag entwendeten bislang Unbekannte Geld von einer 80-Jährigen aus der Wohnung ihrer Bekannten in Urphar. Zugang zur Wohnung verschafften sich die Täter, indem sie sich als Arbeiter einer Firma ausgaben und vortäuschten, dass es ein Wasserrohrbruch im Ort gegeben hätte. Die Geschädigte hob zuvor Geld auf der Volksbank in Urphar ab und ging dann zu Fuß zum Haus ihrer 92-jährigen Bekannten. Dort fiel ihr ein heller, längerer PKW mit AC- Kennzeichen für Aachen. Die unbekannten Täter lenkten die Damen in der Wohnung ab, um schließlich Geld aus dem Geldbeutel der 80-Jährigen zu entwenden.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Ca. 35-40 Jahre, ca. 180 cm, europäischer Typ, schlank, schmales Gesicht, sprach Deutsch ohne Akzent, dunkle Haare, keine Brille, kein Bart, keine Auffälligkeiten, trug dunkle Kleidung.

Täter 2: Ca. 35-40 Jahre, ca. 160 cm, südländischer Typ, etwas kräftigere Statur, rundes Gesicht, sprach Deutsch ohne Akzent, dunkle Haare oder Mütze, , trug dunkle Kleidung und Handschuhe.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Besonders aufgerufen sind Verwender von Dashcams, welche die Maintalstraße zwischen 14:45 Uhr - 15:00 Uhr befahren haben. Zudem, wer nähere Angaben zu zwei PKW machen kann, die auf Höhe des Angelgeschäftes hielten und den Verkehr in der Maintalstraße behinderten. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Zeugen nach Unfall gesucht

Nachdem es am Mittwochmorgen, gegen 7.50 Uhr, zu einem Auffahrunfall im Bereich einer Tankstelle in Wertheim kam, sucht die Polizei Zeugen. Eine 18-jährige war mit ihrem VW-Polo auf der Weingärtner Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als sie auf Höhe einer dortigen Tankstelle vermutlich aufgrund Unachtsamkeit einem vor ihr fahrenden Lkw auffuhr. Der Lkw-Fahrer bemerkte den Zusammenstoß offenbar nicht und setzte seine Fahrt fort. Es soll sich hierbei um einen kleineren blauen Lkw mit Pritschenaufbau gehandelt haben. Der entstande Sachschaden am Polo beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Ob am Lkw ein Schaden entstanden ist, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zum Fahrer des Lkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

