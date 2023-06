Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer übersehen

Weimar (ots)

Am 01.06.2023 gegen 08:25 Uhr befuhr die Fahrerin eines VW Golf die Ilmstraße in Oberweimar mit der Absicht, nach links in Richtung Plan abzubiegen. Eine Radfahrerin mit ihrer 4-jährigen Tochter auf dem Kindersitz und eine weitere, 6-jährige Tochter auf einem eigenen Fahrrad fuhren in Richtung Ilmstraße. Beim Linksabbiegen übersah die Pkw-Fahrerin die Radfahrer welche gerade ordnungsgemäss die Straße überquerten und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau mit dem Kind auf dem Kindersitz stürzte und fiel gegen die neben ihr fahrende Tochter, welche dadurch ebenfalls zu Fall kam. Dabei wurden die Radfahrerin und das 4-jährige Mädchen leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Ihr Fahrrad sowie das Fahrrad der anderen Tochter wurde bei dem Sturz beschädigt. Am Fahrzeug der Verursacherin enstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

