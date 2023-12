Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.12.2023

Tauberbischofsheim: Festnahmen nach Betrug mit Faksimiles

Beamtinnen und Beamte des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim und des Polizeireviers Tauberbischofsheim nahmen am Dienstag, den 21. November 2023, in einem Tauberbischofsheimer Ortsteil drei mutmaßliche Betrüger fest. Einem 23-Jährigen und zwei 28 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, sich unter vortäuschen falscher Tatsachen Bargeld ergaunert zu haben. In den vergangenen beiden Monaten gaben sich die Tatverdächtigen einem 80-Jährigen in Marienheide, Nordrhein-Westfalen, und einem 65-Jährigen im Main-Tauber-Kreis, gegenüber als Verkaufsvermittler und Kaufinteressenten von antiken Büchern und hochwertigen Kunstdrucken, sogenannten Faksimiles, aus. Anschließend forderten sie Geld für die angebliche Abwicklung des An- bzw. Verkaufsgeschäfts. Der 80-Jährige übergab im Glauben einen Notar zu bezahlen einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag an die Männer. Außerdem überwies er nach Anweisung der Tatverdächtigen einen mittleren vierstelligen Eurobetrag auf das Konto des im Main-Tauber-Kreis lebenden 65-Jährigen. Als dieser nach Aufforderung durch die Tatverdächtigen das Geld am Morgen des 21. November abheben wollte, wurde ein Bankangestellter stutzig und informierte die Polizei. Im Anschluss konnten die Tatverdächtigen bei einer fingierten Geldübergabe festgenommen werden. Ein 28-Jähriger und sein 23-jähriger Komplize wurden am 22. November auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach einer Haftrichterin beim Amtsgericht Tauberbischofsheim vorgeführt. Diese setzte die beantragten Haftbefehle in Vollzug und die beiden Männer wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Der zweite 28-Jährige wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

