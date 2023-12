Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vermeintlich betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Samstag, 16.12.2023, kurz vor 04.30 Uhr, einen sichtlich betrunkenen Autofahrer mit, welcher beim Ausparken von einem Parkplatz einer Bar in der Basler Straße mit seinem Nissan einen geparkten VW touchierte. Der sichtlich betrunkene Autofahrer habe dann seine Fahrt fortgesetzt. Im Rahmen der Fahndung konnte einige Minuten später das gesuchte Auto mit einem platten Reifen sowie der Fahrer in der Gartenstraße angetroffen und kontrolliert werden. Ein beim 20-jährigen Fahrer durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 1,8 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. An dem Nissan des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell