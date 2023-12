POL-FR: Emmendingen - Verkehrsunfall im Kreisverkehr Karl-Friedrich-Straße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Aktuell kommt es in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Lörrach, insbesondere auch im Stadtkreis Freiburg vermehrt zu Wohnungseinbrüchen. Allein am vergangenen Wochenende verzeichnete die Polizei in Freiburg fünf Einbrüche oder Einbruchsversuche, in Emmendingen waren es ...

mehr