POL-PDLD: Kandel - Einbruch in Kellerraum

Kandel (ots) - Zwischen den 03.01.2024 und dem 05.01.2024 gelangten unbekannte Täter durch das Öffnen eines gekippten Fensters in das Innere der Sporthalle der IGS Kandel. Dort wurde die Trainingsfläche verwüstet und zwei Schlüssel entwendet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth S. Bischoff Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 Telefax 07271 9221-23 ...

