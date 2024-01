POL-PDLD: Kandel - Einbruch in Sporthalle

Billigheim-Ingenheim (ots) - Innerhalb der letzten zwei Wochen beschädigten unbekannte Täter einen Autoreifen an einem geparkten PKW in Billigheim-Ingenheim in der Schillerstraße. Eine entsprechende Einstichstelle konnte festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an ...

mehr