POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim - Reifen zerstochen

Landau (ots) - Am 04.01.2024 wurde eine Übung der Polizei Landau an der Konrad Adenauer Realschule Plus in Landau durchgeführt. Hierbei wurde das taktische Vorgehen von Polizeikräften an Schulen erprobt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Landau darauf hin, dass keine tatsächliche Gefahrenlage für die Bevölkerung bestand. Rückfragen bitte an: ...

