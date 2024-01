POL-PDLD: Edenkoben - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Landau (ots) - Am 03.01.2024 wurde gegen 15:25 Uhr ein 25-jähriger Hyundai-Fahrer in Landau in der Maximilianstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. Da der 25-Jährige in der Vergangenheit bereits mit einem gleich gelagerten Fall in Erscheinung getreten war, wurde der PKW Hyundai zwecks Einziehung sichergestellt. Gegen den ...

