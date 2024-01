PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Büro-Container +++ Vandalismus auf Flörsheimer Friedhof +++ Einladung zu einer Präventionsveranstaltung in Eschborn

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Büro-Container,

Eschborn, Düsseldorfer Straße, Donnerstag, 04.01.2024, 23:00 Uhr bis Freitag, 05.01.2024, 05:30 Uhr

(jn)In einen als Büro genutzten Container sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Eschborn eingebrochen. Zwischen 23:00 Uhr und 05:30 Uhr wurde ein Fenster des in der Düsseldorfer Straße errichteten Containers aufgebrochen und aus dem Innenraum Bargeld gestohlen. Den Ganoven gelang mit einigen Hundert Euro Bargeld unerkannt die Flucht.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

2. Einbrecher geht leer aus,

Bad Soden am Taunus, Hasselstraße, Donnerstag, 04.01.2024, 02:00 Uhr

(jn)Gegen 02:00 Uhr nachts sind ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in eine Tierarztpraxis in Bad Soden eingebrochen. Gewaltsam öffneten die Unbekannten ein Fenster der Praxis in der Hasselstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts gestohlen, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

3. Vandalismus-Schaden auf Friedhof,

Flörsheim am Main, Philipp-Schneider-Straße, Freitag, 29.12.2023, 12:00 Uhr bis Dienstag, 02.01.2024, 07:00 Uhr

(jn)In Flörsheim waren Unbekannte zwischen Freitag und Dienstag auf einem Friedhof zugange, wo sie einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursachten. Die Täter betraten das Friedhofsgelände in der Philipp-Schneider-Straße und beschädigten dort ein Fenster der Kapelle sowie ein Sicherheitsglas des Betriebsgebäudes. Der Gesamtschaden wird auf knapp 5.000 Euro geschätzt.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 bei der Polizei in Flörsheim zu melden.

4. Präventionsveranstaltung in Eschborn, Eschborn, Rathaus, Mittwoch, 10.01.2024, 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr

(jn)Am kommenden Mittwoch, 10.01.2024 wird es in Eschborn eine Veranstaltung geben, bei der ältere Menschen hinsichtlich verschiedener Kriminalitätsphänomene sensibilisiert werden sollen.

Die Veranstaltung "Mir passiert das doch nicht: Straftaten zum Nachteil von älteren Menschen" findet zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr im großen Sitzungssaal des Eschborner Rathauses statt. Neben Betroffenen, die über große Scham und das Gefühl, selbst schuld zu sein berichten, werden auch Jürgen Seewald und Christian Schneider von der Polizeidirektion Main-Taunus sowie der Seniorensicherheitsberater Peter Krissel auf wichtige Fragen eingehen: Wie erkenne ich Betrüger, was für Betrugsmaschen gibt es und wie verhalte mich richtig?

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen! Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Verlinkung zum Beitrag im Internet auf der Seite der Stadt Eschborn:

https://www.eschborn.de/leben-in-eschborn/news-single?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=6205&cHash=def55b93da00ad9a5837e0893a49c66b

