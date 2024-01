POL-PPRP: Drei Autos aufgebrochen

Hochdorf-Assenheim (ots) - In ein Wohnhaus in der Straße "Am Bildstock" brachen Unbekannte am 10.01.2024 gegen 12 Uhr ein. Im Haus brachen sie einen Tresor auf. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de ...

mehr