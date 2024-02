Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.02.2024.

Sachbeschädigung in Form von Graffiti.

Gielde, Gielder Kirchstraße, 14.02.2024, 08:50 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte offensichtlich in der Tatnacht zahlreiche Tags an einem Aushangkasten, einer Bushaltestelle, dem Feuerwehrgebäude sowie einem Gebäude des örtlichen Jugendzentrums angebracht und hierdurch einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Zeugenhinweise sind an die Polizei Schladen unter der Telefonnummer 05335 929660 zu richten.

