Polizei Essen

POL-E: Essen: Fußgängerin wird von Auto erfasst, Fahrerin flüchtet - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45136 E: Am Mittwochabend fuhr ein Auto über die Ruhrallee in Fahrtrichtung Wuppertaler Straße. Im Kreuzungsbereich Am Krausen Bäumchen erfasste der Fiat eine Fußgängerin und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:25 Uhr fuhr ein schwarzer Fiat 500 über die Ruhrallee in Fahrtrichtung Wuppertaler Straße. Auf Höhe des Kreuzungsbereiches Am Krausen Bäumchen überquerte die 19-Jährige bei Grünlicht, von der Mittelinsel aus, die Kreuzung. Als sie sich mittig auf der Fahrbahn befand, erfasste das Auto die Essenerin frontal. Hierbei verletzte sie sich leicht und wurde durch Rettungssanitäter ins Krankenhaus gebracht.

Die flüchtige Autofahrerin ist ca. 60-80 Jahre alt und hat graues Haar. Nach dem Unfall ist die Unbekannte die Ruhrallee in Fahrtrichtung Wuppertaler Straße geflüchtet. Das Auto ist ein schwarzer Fiat 500 mit weißen Streifen an den Seitenschwellern. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen nach der flüchtigen Fahrerin übernommen. Sollten Sie zur Tatzeit im Bereich der Kreuzung Ruhrallee/ Am Krausen Bäumchen einen schwarzen Fiat 500 gesehen haben oder weitere hilfreiche Angaben machen können, melden Sie sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei dem Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen./AZo

