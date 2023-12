Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickdiebinnen erbeuten Bargeld in Eisdiele - Fotofahndung

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck: Am 19. Juli dieses Jahres täuschten zwei Unbekannte die Verkäuferinnen einer Eisdiele an der Bocholder Straße und entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht die beiden Tatverdächtigen jetzt mit Fotos.

Gegen 20:30 Uhr betraten zwei Frauen die Eisdiele. Eine der Tatverdächtigen lenkte eine der Verkäuferinnen unter einem Vorwand ab. Die zweite Tatverdächtige begab sich gleichzeitig zur Kasse und verwickelte dort die andere Verkäuferin in ein Gespräch. Sie gab an, dass sie Geldscheine mit bestimmten Nummerierungen sammeln würde und sich gerne die Geldscheine in der Kasse anschauen wollte. Die Kassiererin zeigte daraufhin der Frau diverse Geldscheine.

Beim Tagesabschluss bemerkten die Verkäuferinnen dann, dass Geld entwendet wurde. Als sie sich daraufhin die Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras ansahen, stellten sie fest, dass die unbekannte Frau Teile des gezeigten Bargeldes eingesteckt hatte. Jetzt sucht die Polizei die Unbekannten mit den Aufnahmen.

Die Fotos finden sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/122194

Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell