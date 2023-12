BPOL NRW: Bundespolizisten stellen Teleskopschlagstock bei Jugendlichem sicher

Bochum - Castrop-Rauxel (ots) - Am gestrigen Morgen (4. Dezember) wurde ein Mann in der Bundespolizeiwache am Bochumer Hauptbahnhof vorstellig und bat um Hilfe. Als die Bundespolizisten Rettungskräfte alarmierten, wurde dieser plötzlich zunehmend aggressiver, bedrohte und beschimpfte die Beamten. Gegen 08:40 Uhr suchte ein 57-Jähriger die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Bochum auf und äußerte gegenüber den ...

mehr