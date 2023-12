Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hilfesuchender droht Bundespolizisten mit Schlägen

Bochum - Castrop-Rauxel (ots)

Am gestrigen Morgen (4. Dezember) wurde ein Mann in der Bundespolizeiwache am Bochumer Hauptbahnhof vorstellig und bat um Hilfe. Als die Bundespolizisten Rettungskräfte alarmierten, wurde dieser plötzlich zunehmend aggressiver, bedrohte und beschimpfte die Beamten.

Gegen 08:40 Uhr suchte ein 57-Jähriger die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Bochum auf und äußerte gegenüber den Beamten, dass er ärztliche Hilfe bräuchte, da er Probleme hätte. Die Einsatzkräfte verständigten daraufhin umgehend Rettungskräfte und teilten dies dem deutschen Staatsbürger mit. Kurze Zeit später schlug die Stimmung des Mannes plötzlich um und er wurde zunehmend aggressiver. Er warf den Polizisten zudem vor, dass sie seinen Rucksack gestohlen hätten und forderte die sofortige Aushändigung. Als dem Mann aus Castrop-Rauxel erklärt wurde, dass er ohne Gepäckstück die Wache betreten habe, trat dieser mehrfach gegen die Tür des Schleusenbereichs. Zudem schlug er wiederholt mit der geballten Faust gegen das Sicherheitsglas der Türe und rüttelte an dieser. Jegliche Gesprächsversuche ignorierte der Aggressor, stattdessen erhob er seine Fäuste, boxte in die Luft, drohte den Einsatzkräften mit Schlägen und beleidigte diese. Die Bundespolizisten brachten den Tatverdächtigen daraufhin zu Boden und fixierten ihn unter erheblichem Kraftaufwand.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Die in der Zwischenzeit eingetroffenen Sanitäter brachten Deutschen anschließend in ein zuständiges Krankenhaus.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell