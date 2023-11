Polizei Hagen

POL-HA: Mann muss nach Randale im Krankenhaus in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 19-Jähriger randalierte am Mittwoch (15.11.) zunächst in einem Krankenhaus (AKH), später nahmen ihn Polizisten in Gewahrsam. Der Hagener filmt gegen 21.20 Uhr das medizinische Personal und schrie eine Krankenpflegerin an, während er eine Angehörige im Krankenhaus begleitete. Der Mann hatte sich über die Wartezeit beschwert. Zunächst erteilte eine Streifenwagenbesatzung ihm einen Platzverweis. Der 19-Jährige zeigte sich jedoch uneinsichtig, unterschwellig aggressiv und baute sich körperlich vor den Beamten auf. Er beruhigte sich trotz einsatzbegleitender Kommunikation nicht, sodass die Polizisten ihn in das Polizeigewahrsam brachten. (arn)

