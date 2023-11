Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge verständigt die Polizei nach auffälligem Fahrverhalten

Hagen-Boele (ots)

In der Hagener Straße stoppte eine Streifenwagenbesatzung am Mittwoch (15.11.) eine 36-Jährige mit ihrem Skoda, die unter Verdacht steht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Auto gefahren zu sein. Um 22 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und gab an, dass die Hagenerin Schlangenlinien fährt und bereits mehrfach gegen Bordsteine stieß. Zudem sei das Auto bereits über rot gefahren. Darüber hinaus sei an dem Skoda mehrfach die Warnblinklichtanlage ein- und wieder ausgeschaltet worden.

Als die Polizei eintraf, touchierte die Frau mit der rechten Fahrzeugseite erneut fast einen Bordstein. Nach der Beinahekollision bremste die 36-Jährige ihr Auto abrupt ab und lenkte es daraufhin zurück in die Fahrspur. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bemerkten die Einsatzkräfte, dass die Frau auffällig große Pupillen hatte, die nicht normal auf Licht reagierten. Ein freiwilliger Drogenvortest schlug im weiteren Verlauf bei ihr an. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Der 36-Jährigen wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge bis zur Rückerlangung der Fahrtüchtigkeit untersagt. Die Polizisten fertigten eine Anzeige sowie einen Bericht an das Straßenverkehrsamt. (arn)

