POL-HA: Mann stört durch lautes Singen die Nachtruhe

Hagen-Eilpe (ots) - Am Dienstagmittag (14.11.2023), gegen 11:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer 85-jährigen Frau in einem Supermarkt in Eilpe. Die Hagenerin hatte ihre Geldbörse zuletzt in einer Bäckerei in der Langestraße verwendet. Sie gab an, gegen 13:00 Uhr in der Supermarktfiliale in der Selbecker Straße einkaufen gewesen ...

