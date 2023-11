Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Täter beklaut 85-jährige Hagenerin im Supermarkt

Hagen-Eilpe (ots)

Am Dienstagmittag (14.11.2023), gegen 11:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer 85-jährigen Frau in einem Supermarkt in Eilpe. Die Hagenerin hatte ihre Geldbörse zuletzt in einer Bäckerei in der Langestraße verwendet. Sie gab an, gegen 13:00 Uhr in der Supermarktfiliale in der Selbecker Straße einkaufen gewesen zu sein. Dort legte sie ihre Handtasche, in der sich die Geldbörse befand, in ihren Einkaufswagen. An der Kasse stellte sie dann fest, dass ihr Portemonnaie gestohlen wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-9862066 entgegen. (fos)

