Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl - 43-jähriger Ladendieb schlägt und spuckt um sich

Hagen-Mitte (ots)

Nach einem Ladendiebstahl schlug ein 43-jähriger Mann am Mittwochabend (15.11.2023) den Mitarbeiter eines Supermarktes in der Innenstadt. Dieser wurde, gegen 18.30 Uhr, in dem Geschäft am Graf-von-Galen-Ring auf den Ladendieb aufmerksam, als er mehrere Tafeln Schokolade in eine mitgeführte Tasche steckte. Nachdem der 43-Jährige die Kassen passierte, ohne für die Süßigkeiten zu bezahlen, sprach der Mitarbeiter ihn an. Weil der Dieb die Flucht ergreifen wollte, hielt der Mitarbeiter ihm am Arm fest. Der 43-Jährige schlug dem Mann daraufhin mehrfach mit den Fäusten gegen den Oberkörper und spuckte um sich. Gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter gelang es, den 43-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten. Auch in deren Beisein spuckte er noch mehrfach gegen die Scheiben des Supermarktes. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Die Kripo ermittelt wegen des räuberischen Diebstahls. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell