Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Brand einer Kellerwohnung.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (01.02.2024) gegen 22 Uhr brannte es in einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Birkenstraße. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Die Wohnung wurde durch das Feuer komplett zerstört. Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise zur Brandursache geben kann, nimmt bitte Kontakt mit dem Kriminalkommissariat 1 telefonisch unter 05231 6090 auf.

