Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Tauben gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag (31.01./01.02.2024) entwendeten bislang unbekannte Täter vier Rollertauben aus einem Käfig in einem Garten in der Haustenbecker Straße. Eine Taube sei schwarz, eine weiß und zwei grau, eines der Tiere trage laut Besitzer einen weißen Plastikring am Fuß. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit Hinweisen telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 5 zu melden.

