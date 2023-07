Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte stehlen Handtasche aus Auto und nutzen entwendete Geldkarte

Bremerhaven (ots)

Immer wieder appelliert die Polizei, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen liegen zu lassen und zudem nach der Fahrt stets die zu verriegeln. Denn so abgedroschen es klingt: Gelegenheit macht Diebe. So wohl auch in der Nacht von Sonntag, 23. Juli, auf Montag, 24. Juli, an der Körnerstraße in Bremerhaven-Lehe. Hier stahlen bislang unbekannte Täter eine Handtasche aus dem Kofferraum eines geparkten Autos. Die Fahrerin bemerkte das Fehlen der Tasche, in der sich auch ihr Portmonee mit einer dreistelligen Bargeldsumme, Dokumenten und Geldkarte befand, erst gegen 11.30 am Montag. Der Wagen der 30-Jährigen war unbeschädigt und somit möglicherweise nicht abgeschlossen gewesen. Kurz darauf stellte sie fest, dass mit ihrer Geldkarte unbefugte Abbuchungen in Höhe einer geringen dreistelligen Summe getätigt wurden. Schnellstmöglich ließ die Frau aus Lehe ihre Geldkarten sperren und wandte sich an die Polizei, um den Diebstahl anzuzeigen.

Wer zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montagvormittag, 11.30 Uhr, an der Körnerstraße zwischen Rickmers- und Eichendorffstraße auffällige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-3221 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät: Oft nutzen Gelegenheitstäter die Fahrlässigkeit von Autobesitzern und entwenden Wertgegenstände wie Mobiltelefone, Handtaschen oder Bargeld aus dem Fahrzeug. Mit den folgenden Maßnahmen können Sie sich in einem ersten Schritt gegen Diebstahl schützen: - Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Auto liegen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

Auch technische Sicherungen helfen Ihnen dabei, Ihr Fahrzeug oder Ihr Zubehör gegen Diebstahl zu sichern. Tipps hierzu finden Sie unter anderem auf www.k-einbruch.de und auf www.polizei-beratung.de

