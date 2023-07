Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Einbruch Firmenwagen entwendet

Bremerhaven (ots)

Am zurückliegenden Wochenende wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bremerhavener Ortsteil Schierholz gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden die Beamten in der Nacht vom 22. auf den 23. Juli gegen 3 Uhr alarmiert, da der Anrufer bei seiner Rückkehr in das Einfamilienhaus im Bredenweg den Einbruch feststellte. Nachdem die bislang unbekannten Täter das ganze Haus offenbar nach Diebesgut durchsucht hatten, entwendeten sie den Autoschlüssel und einen dazugehörenden Firmenwagen, der vor dem Haus geparkt war. Ob noch weitere Dinge entwendet wurden, kann zurzeit nicht gesagt werden. Die Polizei sicherte mögliche Spuren am Tatort und konnte das entwendete Fahrzeug, einen weißen VW Caddy, bereits am gestrigen Sonntag im Landkreis Osterholz wieder auffinden und stellte es sicher.

Personen, die Angaben zum Täter oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0471/953-3221 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell