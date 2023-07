Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte dringen in Haus ein und stehlen Spielkonsolen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag, 21. Juli, auf Sonnabend, 22. Juli, in ein Einfamilienhaus an der Benzstraße in Bremerhaven-Grünhöfe eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu dem Haus. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Die Einbrecher durchsuchten die Räume nach Diebesgut und entwendeten nach bisherigem Ermittlungsstand unter anderem Spielkonsolen. Am Sonnabendmorgen bemerkte ein Bekannter der Bewohner den Einbruch und informierte die Polizei. Wer in der betreffenden Nacht im Bereich Benzstraße/Auerstraße/Borsigstraße auffällige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden (0471/953-3321). Hierzu die Hinweise der Polizei: Gut gesicherte Türen und Fenster bedeuten für die Täter mehr Arbeit, wirken abschreckend und können Einbrüche verhindern. Über wirksame Sicherungsmöglichkeiten berät Sie gern das Präventionsteam der Polizei. Woran Sie vor der Abfahrt in den Urlaub oder bei längerer Abwesenheit denken sollten: - Schließen Sie grundsätzlich Ihre Haustür ab, wenn Sie Ihr Haus verlassen. - Verschließen Sie auch Fenster, Balkon- und Terrassentüren. - Mülltonnen, Gartenmöbel oder Leitern sollten nicht in der Nähe von Fenstern und Balkonen stehen. Diese dienen den Tätern als Einstiegshilfe. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen - Einbrecher finden jedes Versteck! - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, die Einbrecher für ihre Zwecke nutzen können. Das gilt auch für die sozialen Netzwerke: Seien Sie achtsam beim Posten von Urlaubsbildern und -informationen, auch als Statusmeldungen. Potenzielle Einbrecher könnten die Plattformen als Informationsquelle nutzen. - Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung oder ihr Haus auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck macht: Bewegungsmelder und programmierbare Zeitschaltuhren können für Licht sorgen. Eine Vertrauensperson sollte, wenn möglich, die Jalousien morgens hochziehen und bei Nacht wieder herunterzulassen sowie auch den Briefkasten leeren. Prinzip "Wachsamer Nachbar" Sind Ihre Nachbarn im Urlaub oder gerade einfach nicht zu Hause? Rufen Sie die Polizei unter 110, wenn Sie Personen oder Fahrzeuge beobachten, die sich in Ihrer Nachbarschaft verdächtig verhalten. Achten Sie auch auf ungewohnte Geräusche. Weitere Informationen finden Sie unter www.k-einbruch.de. Für alle weiteren Fragen rund um das Thema Einbruchschutz steht Ihnen das Präventionsteam der Polizei Bremerhaven unter praevention@polizei.bremerhaven.de gern zur Verfügung.

