POL-Bremerhaven: Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Mittwochabend, 19. Juli, zu einem Einbruch im Bremerhavener Ortsteil Klushof gerufen. Der mutmaßliche Täter konnte gestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen meldete ein Anrufer gegen 22.40 Uhr über den Notruf 110 verdächtige Geräusche an einem Wohnhaus in der Bromberger Straße. Der Eigentümer war offenbar nicht zu Hause. Die schnell eingetroffenen ...

