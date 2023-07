Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfallflucht nach Kollision

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Dienstagabend, 18. Juli, zu einem Unfall im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde gerufen. Der Unfallverursacher war flüchtig.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Autofahrer die Friedrich-Ebert-Straße in südlicher Richtung. An der Kreuzung mit der Bismarckstraße bog er nach rechts ab, geriet jedoch offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern und kollidierte mit einem Baumanfahrschutz neben der Fahrbahn. Dabei entstand Sachschaden an dem Metallbügel sowie am Fahrzeug. Der Unfallfahrer entfernte sich anschließend mit seinem VW in westlicher Richtung. Die alarmierten Polizeibeamten sicherten vor Ort Spuren und fahndeten nach dem Flüchtigen. Sie konnten das Fahrzeug samt Fahrer noch in der Nähe antreffen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 20-Jährigen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell